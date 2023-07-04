Архипова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Ибаева Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Кадряково, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1942

Сын: Архипов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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