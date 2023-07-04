Архипова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Ибаева Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Кадряково, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1942
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно