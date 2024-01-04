Попов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения05.11.1856
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Муллина Елена Радионовна
д.Соколовка или в д.Папановка
Рождение ребёнка
18.09.1885
Дочь: Попова Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Муллина Елена Радионовна
Рождение ребёнка
05.04.1889
Мать ребёнка: Муллина Елена Радионовна
д.Соколовка или в д.Папановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муллина Елена Радионовна
Смерть
1905