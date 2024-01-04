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Попов Михаил Павлович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1856

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Попов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Муллина Елена Радионовна

д.Соколовка или в д.Папановка
Рождение ребёнка
18.09.1885

Дочь: Попова Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Муллина Елена Радионовна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1889

Сын: Попов Семеон Михайлович

Мать ребёнка: Муллина Елена Радионовна

д.Соколовка или в д.Папановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллина Елена Радионовна

Смерть
1905
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