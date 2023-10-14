Тимофеев Николай Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Николай Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1872

Дата смерти

21.10.1898

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1872

Отец: Николай Васильев

Мать: Параскева Николаева

Рождение ребёнка
05.12.1894

Сын: Тимофеев Николай Николаев

Мать ребёнка: Агафья Косьмина

Рождение ребёнка
18.10.1898

Дочь: Параскева Николаева

Мать ребёнка: Агафья Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Косьмина

Смерть
21.10.1898
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