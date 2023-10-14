Тимофеев Николай Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1872
Дата смерти21.10.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1872
Отец: Николай Васильев
Мать: Параскева Николаева
Рождение ребёнка
05.12.1894
Сын: Тимофеев Николай Николаев
Мать ребёнка: Агафья Косьмина
Рождение ребёнка
18.10.1898
Дочь: Параскева Николаева
Мать ребёнка: Агафья Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Косьмина
Смерть
21.10.1898