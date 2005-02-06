Струкова (Мануковская) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова (Мануковская) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1926

Дата смерти

06.02.2005

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
16.02.1926

Отец: Мануковский Семён Иванович

Мать: Мануковская Дарья Тарасовна

Рождение ребёнка
15.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Дмитрий Иванович

Смерть
06.02.2005
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