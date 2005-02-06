Струкова (Мануковская) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1926
Дата смерти06.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1926
Рождение ребёнка
15.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Струков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Струков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2005