Мелешкин Анатолий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти04.05.1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Отец: Мелешкин Евгений Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1973
Сын: Мелешкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Мелешкина Светлана Ивановна
Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1982