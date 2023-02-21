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Мелешкин Анатолий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

04.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Мелешкин Евгений Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1973

Сын: Мелешкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Мелешкина Светлана Ивановна

Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелешкина Светлана Ивановна

Смерть
04.05.1982
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