Бобылева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Сергей Борисович

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Анна Борисовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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