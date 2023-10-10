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Веков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Веков Василий Аверкиевич

Мать: Векова Лариса Анатольевна

Рождение ребёнка
30.09.1991

Дочь: Лапина Алина Николаевна

Мать ребёнка: Векова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1994

Дочь: Жукова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Векова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Векова Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова Ирина Михайловна

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