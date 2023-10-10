Веков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Рождение ребёнка
30.09.1991
Дочь: Лапина Алина Николаевна
Мать ребёнка: Векова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1994
Дочь: Жукова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Векова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Векова Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Векова Ирина Михайловна