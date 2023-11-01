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(Пыжева) Елизавета Никитовна
(Пыжева) Елизавета Никитовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Пол
Женский
Отец
Пыжев Никита Иванович
1796 г.р.
Мать
Пелагея
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Пыжев Никита Иванович
Мать:
Пелагея
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