(Пыжева) Елизавета Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Елизавета Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пыжев Никита Иванович

Мать: Пелагея

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