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Зарифя

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Жалалова Фариха

Отец ребёнка: Минажетдин Улы Шарибжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шарибжанов Самиулла

Отец ребёнка: Минажетдин Улы Шарибжан

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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