Зарифя
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Жалалова Фариха
Отец ребёнка: Минажетдин Улы Шарибжан
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шарибжанов Самиулла
Отец ребёнка: Минажетдин Улы Шарибжан
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно