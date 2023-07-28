Поляничев Глеб Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1845
Рождение ребёнка
1863
Сын: Поляничев Григорий Глебович
Мать ребёнка: Феврония Косьмина
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Феврония Косьмина
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Мария Глебовна
Мать ребёнка: Феврония Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Косьмина
Смерть
Неизвестно