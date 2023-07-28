Поляничев Глеб Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничев Глеб Киприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1845

Отец: Поляничев Куприян Иванович

Мать: Поляничева Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Поляничев Григорий Глебович

Мать ребёнка: Феврония Косьмина

Рождение ребёнка
1868

Сын: Поляничев Иван Глебович

Мать ребёнка: Феврония Косьмина

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Мария Глебовна

Мать ребёнка: Феврония Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Косьмина

Смерть
Неизвестно
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