Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1921
Сын: Бубен Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубен Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бубен Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубен Ева Афанасьевна
Отец ребёнка: Бубен Афанасий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно