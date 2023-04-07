Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Ивановна

Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1921

Сын: Бубен Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубен Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Леонид Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубен Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Ева Афанасьевна

Отец ребёнка: Бубен Афанасий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубен Афанасий Иосифович

Смерть
Неизвестно