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Габушин Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Габушин Федор Иванович

Мать: Габушина Бызова Марфа Силина

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