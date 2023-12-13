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Габушин Федор Федорович
Габушин Федор Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Пол
Мужской
Отец
Габушин Федор Иванович
1749 г.р.
Мать
Габушина Бызова Марфа Силина
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Габушин Федор Иванович
Мать:
Габушина Бызова Марфа Силина
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