Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Лебедев Терентий
Мать: Лебедева Анна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Черноземов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Черноземов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1925
Дочь: Дешукова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Черноземов Алексей Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
г. Гомель , Белоруссия
Смерть
1957