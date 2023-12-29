Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лебедев Терентий

Мать: Лебедева Анна

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Черноземов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Черноземов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
31.12.1925

Дочь: Дешукова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Черноземов Алексей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
г. Гомель , Белоруссия
Смерть
1957
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