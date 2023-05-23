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Диденко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Диденко Иван Акимович

Мать: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1927

Дочь: Сульянова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Кузьминична

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.05.1938

Сын: Диденко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Кузьминична

Смерть
1943