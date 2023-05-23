Диденко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Диденко Иван Акимович
Мать: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1927
Дочь: Сульянова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Кузьминична
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.05.1938
Сын: Диденко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Устинья Кузьминична
Смерть
1943