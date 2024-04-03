Вахитова Дания Латыповна 1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахитова Дания Латыповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

С 2013 по 2018

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1971

Дочь: Кавкитаева (Калиева) Алена (Алмагуль)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.06.1974

Сын: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)

Отец ребёнка: Шафиков Фарид

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
12.02.1978

Сын: Озиев Казбек Ахметович

Отец ребёнка: Озиев Ахмет

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
С 2013 по 2018
Харьков, Харківська область

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