Вахитова Дания Латыповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиС 2013 по 2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1971
Дочь: Кавкитаева (Калиева) Алена (Алмагуль)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.06.1974
Сын: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)
Отец ребёнка: Шафиков Фарид
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
12.02.1978
Отец ребёнка: Озиев Ахмет
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
С 2013 по 2018
Харьков, Харківська область