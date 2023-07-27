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Гостев Николай Семенович

Место рождения

станица Новотроицкая

Дата рождения

1908

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гостев Семен Кузьмич

Мать: Пелагея Илинична

станица Новотроицкая
Рождение ребёнка
1941

Сын: Гостев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Гостева Евдокия Кондратьевна?

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Гостева Евдокия Кондратьевна?

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостева Евдокия Кондратьевна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостева Евдокия Кондратьевна?

Смерть
2000
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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