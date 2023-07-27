Гостев Николай Семенович
Место рождениястаница Новотроицкая
Дата рождения1908
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гостев Семен Кузьмич
Мать: Пелагея Илинична
станица Новотроицкая
Рождение ребёнка
1941
Сын: Гостев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Гостева Евдокия Кондратьевна?
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Гостева Евдокия Кондратьевна?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000