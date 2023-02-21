(Нагайкина) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нагайкина) Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1887

Дата смерти

22.06.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1887

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
22.06.1960
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