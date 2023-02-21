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(Нагайкина) Акулина Ивановна
(Нагайкина) Акулина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1887
Дата смерти
22.06.1960
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
Не указана
Муж
Алексей
Дети
Екатерина
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1887
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Алексей
Смерть
22.06.1960
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