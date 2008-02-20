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Журавлева Анастасия Евгеньвна
Журавлева Анастасия Евгеньвна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.2008
Пол
Женский
Отец
Журавлев Евгений Владимирович
1983 г.р.
Мать
Журавлева Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2008
Отец:
Журавлев Евгений Владимирович
Мать:
Журавлева Нина
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