Аулова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти26.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Отец: Аулов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1950
Дочь: Скрягина Таисья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.11.?
Отец ребёнка: не указан
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Смерть
26.01.2001
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край