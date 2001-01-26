Аулова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

26.01.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Аулов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1950

Дочь: Скрягина Таисья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.11.?

Сын: Скрягин Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Смерть
26.01.2001
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край