Пальжок (Статирова) Мария Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальжок (Статирова) Мария Демьяновна

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

18.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1945

Отец: Статиров Демьян

Мать: Статирова Дарья

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
21.05.1966

Дочь: Пальжок Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Пальжок Николай Николаевич

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
03.11.1967

Сын: Пальжок Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Пальжок Николай Николаевич

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
08.01.1972

Сын: Пальжок Степан Николаевич

Отец ребёнка: Пальжок Николай Николаевич

Кулевча, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальжок Николай Николаевич

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