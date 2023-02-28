Пальжок (Статирова) Мария Демьяновна
Место рождения
Дата рождения18.07.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1945
Отец: Статиров Демьян
Мать: Статирова Дарья
Рождение ребёнка
21.05.1966
Дочь: Пальжок Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Пальжок Николай Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1967
Сын: Пальжок Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Пальжок Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.1972
Сын: Пальжок Степан Николаевич
Отец ребёнка: Пальжок Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно