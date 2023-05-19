Кипер (Руснак) Матрона Викторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипер (Руснак) Матрона Викторова

Место рождения

Шершенцы, Одеська область

Дата рождения

1870 или 1872

Дата смерти

29.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.897

Сын: Кипер Астиян Степанович

Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Рождение
1870 или 1872

Отец: Руснак Виктор

Мать: не указана

Шершенцы, Одеська область
Бракосочетание
10.10.1893

Муж: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: Докия Степановна

Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Кипер Никон Степанович

Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
12.04.1901

Сын: Кипер Никита Степанович

Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кипер Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипер Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович

Шершенцы, Одеська область
Смерть
29.03.1915
Шершенцы, Одеська область