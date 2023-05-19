Кипер (Руснак) Матрона Викторова
Место рождения
Дата рождения1870 или 1872
Дата смерти29.03.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.897
Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович
Рождение
1870 или 1872
Отец: Руснак Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1893
Рождение ребёнка
09.12.1894
Дочь: Докия Степановна
Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович
Рождение ребёнка
13.11.1898
Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович
Рождение ребёнка
12.04.1901
Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кипер Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Кипер Степан Карпович
Смерть
29.03.1915