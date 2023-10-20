Сучков Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сучков Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сучкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Сучкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучкова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
г.Ангарск, Россия
Смерть
Неизвестно