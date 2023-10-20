Сучков Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сучков Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сучкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Сучкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
г.Ангарск, Россия
Смерть
Неизвестно
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