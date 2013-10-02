Сипиев Владимир Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1948
Дата смерти02.10.2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1948
Отец: Сипиев Захар Ильич
Рождение ребёнка
22.02.1974
Дочь: Павлова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Сипиева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.01.1979
Дочь: Лесникова Ангелина Владимировна
Мать ребёнка: Сипиева Валентина Васильевна
Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
02.10.2013