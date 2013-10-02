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Сипиев Владимир Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1948

Дата смерти

02.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1948

Отец: Сипиев Захар Ильич

Мать: Сипиева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
22.02.1974

Дочь: Павлова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Сипиева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.01.1979

Дочь: Лесникова Ангелина Владимировна

Мать ребёнка: Сипиева Валентина Васильевна

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
02.10.2013
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