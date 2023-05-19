Тихомирова Перпетуя Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Тихомиров Иван Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1911
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1916
Сын: Соколов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Соколова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Соколова Наталья Андреевеа
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1970
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд