Тихомирова Перпетуя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова Перпетуя Ивановна

Тихомирова Перпетуя Ивановна

Место рождения

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Тихомиров Иван Семёнович

Мать: не указана

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.10.1911

Сын: Соколов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1916

Сын: Соколов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Соколова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Соколова Наталья Андреевеа

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Соколов Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1970
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд