Быбина (Базанова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1888
Дочь: Быбина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Быбин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быбин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Быбин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно