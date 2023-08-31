Быбина (Базанова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыбина (Базанова) Лидия Александровна

Быбина (Базанова) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1888

Дочь: Быбина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Быбин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быбин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Быбин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быбин Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close