Михалев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Иван Михайлович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

21.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
21.05.1988
Тула, город Тула, Тульская область
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