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Епифанов Сергей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1963

Дата смерти

07.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1963

Отец: Епифанов Вячеслав Петрович

Мать: Епифанова Фаина Андреевна

Рождение ребёнка
06.03.1987

Дочь: Полунина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна

Рождение ребёнка
10.08.1993 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Епифанова Марина Александровна

Смерть
07.04.2023
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