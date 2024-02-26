Анна Федорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Семенов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1834

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