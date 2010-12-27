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Гарифуллина Анастасия Ринатовна
Гарифуллина Анастасия Ринатовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.2010
Пол
Женский
Отец
Гарифуллин Ринат Рифович
1981 г.р.
Мать
Гарифуллина Екатерина Валерьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2010
Отец:
Гарифуллин Ринат Рифович
Мать:
Гарифуллина Екатерина Валерьевна
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