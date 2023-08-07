Абрам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Иван Федорович

Мать: Агафья Сидоровна

Рождение ребёнка
13.06.1774

Дочь: Акулина Абрамовна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Абрамовна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Абрамович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
28.03.1789

Сын: Степан Абрамович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
23.09.1799

Дочь: Фекла Абрамовна

Мать ребёнка: Анна Венедиктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Венедиктовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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