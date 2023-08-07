Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Иван Федорович
Мать: Агафья Сидоровна
Рождение ребёнка
13.06.1774
Дочь: Акулина Абрамовна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Абрамовна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Абрамович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1789
Сын: Степан Абрамович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
23.09.1799
Дочь: Фекла Абрамовна
Мать ребёнка: Анна Венедиктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Венедиктовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно