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Гиенко ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ
Гиенко ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Мужской
Отец
Гиенко ФЁДОР ЕВГРАФОВИЧ
1903 г.р.
Мать
Гиенко МАРИЯ
Около 1905 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Гиенко ФЁДОР ЕВГРАФОВИЧ
Мать:
Гиенко МАРИЯ
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