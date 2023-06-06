Гиенко ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиенко ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Гиенко ФЁДОР ЕВГРАФОВИЧ

Мать: Гиенко МАРИЯ