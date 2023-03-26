Разманкина Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разманкина Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1910 ст.

Дочь: Разманкин Александра Филиппова

Отец ребёнка: Разманкин Филипп Павлов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разманкин Филипп Павлов

Смерть
Неизвестно