Корякин Юрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякин Юрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1941

Дата смерти

Около 14.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1961

Дочь: Богданова Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Корякина Ксения Илларионовна

Рождение ребёнка
17.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина Ксения Илларионовна

Рождение ребёнка
03.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина Ксения Илларионовна

Рождение ребёнка
11.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина Ксения Илларионовна

Рождение ребёнка
24.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина Ксения Илларионовна

Смерть
Около 14.09.2007
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