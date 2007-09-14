Корякин Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1941
Дата смертиОколо 14.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1961
Дочь: Богданова Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Корякина Ксения Илларионовна
Рождение ребёнка
17.01.1963
Рождение ребёнка
03.04.1965
Рождение ребёнка
11.07.1967
Рождение ребёнка
24.10.1969
Смерть
Около 14.09.2007