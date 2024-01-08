Нестеров Николай Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Николай Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1993 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1966

Отец: Нестеров Геннадий

Мать: Нестерова Мария

Рождение ребёнка
02.11.1993

Дочь: Нестерова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Владимировна

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