Нестеров Николай Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1966
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1966
Отец: Нестеров Геннадий
Мать: Нестерова Мария
Рождение ребёнка
02.11.1993
Дочь: Нестерова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Владимировна