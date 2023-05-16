Попович Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попович Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Безеда, Коммуна Богдэнешть, Бричанский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попович Мила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Безеда, Коммуна Богдэнешть, Бричанский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попович Младшая сестра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно