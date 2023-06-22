Зарубин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1922

Дочь: Зарубина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Селянина Афанасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Селянина Афанасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Селянина Афанасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селянина Афанасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Селянина Афанасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Яков Иванович

Мать ребёнка: Селянина Афанасия Федоровна

Смерть
Неизвестно