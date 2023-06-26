Тропин Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропин Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Неизвестно

Отец: Тропин Леонид Александрович

Мать: не указана