Эйзнер Владимир Леонидович
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти13.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Эйзнер Леонид
Мать: Эйзнер Глафира
Бракосочетание
13.12.1956
Жена: Эйзнер Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1957
Мать ребёнка: Эйзнер Татьяна Ивановна
Работал таксистом.
Рождение ребёнка
05.09.1963
Сын: Эйзнер Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Эйзнер Татьяна Ивановна
Смерть
13.10.2004