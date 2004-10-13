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Эйзнер Владимир Леонидович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

13.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Эйзнер Леонид

Мать: Эйзнер Глафира

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
13.12.1956

Жена: Эйзнер Татьяна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1957

Сын: Эйзнер Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Эйзнер Татьяна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Работал таксистом.
Рождение ребёнка
05.09.1963

Сын: Эйзнер Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Эйзнер Татьяна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
13.10.2004
Тула, город Тула, Тульская область
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