Мутовкина (Меркурьева) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутовкина (Меркурьева) Александра Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1926

Дата смерти

?.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926

Отец: Меркурьев Ефим Дмитриевич

Мать: Меркурьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1947

Сын: Мутовкин Василий Павлович

Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1955

Сын: Мутовкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутовкин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мутовкина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутовкин Павел Васильевич

Смерть
?.12.2010
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