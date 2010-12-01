Мутовкина (Меркурьева) Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1926
Дата смерти?.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926
Рождение ребёнка
18.08.1947
Сын: Мутовкин Василий Павлович
Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1955
Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мутовкина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Мутовкин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2010