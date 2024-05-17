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Коханов Анатолий Архипович

Место рождения

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.01.1921

Дата смерти

17.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921

Отец: Коханов Архип Васильевич

Мать: Коханова (Огаркова) Дарья Фоминична

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Склярова (Коханова) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
25.02.1954

Сын: Коханов Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
17.09.1968
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

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