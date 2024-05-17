Коханов Анатолий Архипович
Место рождения
Дата рождения21.01.1921
Дата смерти17.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Склярова (Коханова) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
25.02.1954
Сын: Коханов Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
17.09.1968
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область