Калужинова Арина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова Арина Афанасьевна

Калужинова Арина Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Калужинов Клим Саввич

Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Калужинов Финоген Саввич

Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марья Саввична

Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Лукерья Саввична

Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Саввична

Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Надежда Саввична

Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Савва Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close