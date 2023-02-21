Калужинова Арина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья Саввична
Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Лукерья Саввична
Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Саввична
Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Надежда Саввична
Отец ребёнка: Калужинов Савва Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно