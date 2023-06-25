Васильев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1987
Отец: Васильев Александр
Мать: Васильева надежда
Бракосочетание
07.11.2015
Рождение ребёнка
09.05.2017
Сын: Васильев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.06.2019
Сын: Васильев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.2022
Дочь: Васильева Аглая Михайловна
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Дмитриевна