Васильев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1987

Отец: Васильев Александр

Мать: Васильева надежда

Бракосочетание
07.11.2015

Жена: Кочеткова Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.05.2017

Сын: Васильев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.2019

Сын: Васильев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.2022

Дочь: Васильева Аглая Михайловна

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва