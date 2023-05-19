Морозов Филипп Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Филипп Николаевич

Место рождения

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.11.1908

Дата смерти

07.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1908

Отец: Морозов Николай

Мать: не указана

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1931

Дочь: Громова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна

Работа или профессия
С 1945
Москва, город федерального значения Москва
Крановщик
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна

Смерть
07.06.1963
Москва, город федерального значения Москва
В книге ЗАГС запись №1657. Причина смерти: Хронический фиброзно-кавернозный туберкулез легких