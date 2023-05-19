Морозов Филипп Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1908
Дата смерти07.06.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1908
Отец: Морозов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1931
Дочь: Громова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Морозова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
?.02.1937
Рождение ребёнка
1941
Работа или профессия
С 1945
Крановщик
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.06.1963
В книге ЗАГС запись №1657. Причина смерти: Хронический фиброзно-кавернозный туберкулез легких