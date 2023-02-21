(Долгих) Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Долгих Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Долгих Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Долгих Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Долгих Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область