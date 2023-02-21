(Долгих) Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Марья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Долгих Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Долгих Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Долгих Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Долгих Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Дмитрий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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