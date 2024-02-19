Раздобреева (Былкова) (Былкова) Ираида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаздобреева (Былкова) (Былкова) Ираида Матвеевна

Раздобреева (Былкова) (Былкова) Ираида Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Былков Матвей

Мать: Былкова () ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раздобреев Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раздобреев Семен Афанасьвич

Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Раздобреев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.