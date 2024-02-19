Раздобреева (Былкова) (Былкова) Ираида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Былков Матвей
Мать: Былкова () ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раздобреев Юрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раздобреев Семен Афанасьвич
Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Раздобреев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Раздобреев Афанасий Иванович
Смерть
1989