Босак Михаил Сергеевич
Место рожденияБеларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Дата рождения02.10.1946
Дата смерти06.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1946
Отец: Босак Сергей Иванович
Мать: Босак Елена Тимофеевна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Босак Нажиба Габдрашитовна
г.Учалы-1, Башкирская АССР
Рождение ребёнка
30.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Босак Нажиба Габдрашитовна
Осиповичи, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1994
Осиповичи, Беларусь
Похороны
Неизвестно
г,Осиповичи.Прудок