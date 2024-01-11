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Босак Михаил Сергеевич

Место рождения

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.

Дата рождения

02.10.1946

Дата смерти

06.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1946

Отец: Босак Сергей Иванович

Мать: Босак Елена Тимофеевна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Босак Нажиба Габдрашитовна

г.Учалы-1, Башкирская АССР
Рождение ребёнка
30.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Босак Нажиба Габдрашитовна

Осиповичи, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босак Нажиба Габдрашитовна

Смерть
06.01.1994
Осиповичи, Беларусь
Похороны
Неизвестно
г,Осиповичи.Прудок
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