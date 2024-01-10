Шарипова Шамсиниса (Бибикамал) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шарипов Ибатулла

Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шарипов Шавали

Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шарипов Ахметгариф

Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович

ТАССР, Бавлинский район, с.Бавлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Шогали

Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Тариф

Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Смерть
Неизвестно
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