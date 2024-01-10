Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шарипов Ибатулла
Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шарипов Шавали
Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шарипов Ахметгариф
Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович
ТАССР, Бавлинский район, с.Бавлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Шогали
Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Тариф
Отец ребёнка: Шарипов Шаймардан Каримович
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Смерть
Неизвестно