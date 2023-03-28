Зайчикова (Мироненко) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайчикова (Мироненко) Раиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мироненко Григорий Иванович

Мать: Мироненко Елена Ивановна

Смена фамилии
27.08.1977
Рождение ребёнка
13.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайчиков Виктор Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малеева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: не указан