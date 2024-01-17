Щербин Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1990
Рождение ребёнка
20.09.2013
Дочь: Щербина Алёна Михайловна
Мать ребёнка: Щербина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.05.2018
Мать ребёнка: Щербина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.09.2023
Мать ребёнка: Щербина Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербина Елена Дмитриевна