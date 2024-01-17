Щербин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербин Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1990

Отец: Щербин Сергей Николаевич

Мать: Щербина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
20.09.2013

Дочь: Щербина Алёна Михайловна

Мать ребёнка: Щербина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.05.2018

Сын: Щербин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Щербина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.2023

Сын: Щербин Богдан Михайлович

Мать ребёнка: Щербина Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Елена Дмитриевна

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