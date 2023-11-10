Синяев Назар Петрович
Место рожденияд. Хорнема Сольвычегодского уезда Вологодской губ.
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хорнема Сольвычегодского уезда Вологодской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.
Дочь: Первышина Афанасья Назаровна
Мать ребёнка: Синяева Мария Михайловна
д.Хорнема Сольвычегодский уезд Вологодской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синяева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно