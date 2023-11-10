Синяев Назар Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиняев Назар Петрович

Синяев Назар Петрович

Место рождения

д. Хорнема Сольвычегодского уезда Вологодской губ.

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хорнема Сольвычегодского уезда Вологодской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.

Дочь: Первышина Афанасья Назаровна

Мать ребёнка: Синяева Мария Михайловна

д.Хорнема Сольвычегодский уезд Вологодской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синяева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close